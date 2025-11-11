dalla Regione
Funzione pubblica, Carmen Madonia nominata da Schifani capo di gabinetto
Nei ranghi dell'amministrazione regionale dal 1993
Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, assumendo la delega ad interim dell’assessorato regionale della Funzione pubblica e delle Autonomie locali, ha nominato capo di gabinetto Carmen Madonia. Nei ranghi dell’amministrazione regionale dal 1993, Madonia ha già rivestito il ruolo di capo di gabinetto del presidente della Regione e di assessori regionali. Per cinque anni è stata anche dirigente generale del dipartimento regionale della Funzione pubblica
Redazione
0 commenti