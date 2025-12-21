Apertura

Non si ferma all’alt dei carabinieri, bloccato dopo inseguimento: era senza patente 

È successo a Licata dove un trentenne è stato bloccato al termine di una improbabile ma pericolosa fuga

Pubblicato 52 minuti fa
Da Redazione

Non si ferma all’alt dei carabinieri, impegnati in un controllo stradale, innescando un pericoloso inseguimento per le vie della città. È successo a Licata dove un trentenne è stato bloccato al termine di una improbabile ma pericolosa fuga.

L’uomo, dai successivi controlli, è risultato sprovvisto della patente. La carta di circolazione, infatti, gli era stata revocata. Per questo motivo è stato denunciato alla procura della Repubblica per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente. 

