PRIMO PIANO

Trovato con 90 mila euro in contanti e droga, annullato il sequestro dei soldi 

Il trentenne agricoltore di Sciacca, incensurato, venne trovato in possesso di 90mila euro e droga. Il Riesame annulla il sequestro del denaro

Pubblicato 17 minuti fa
Il tribunale del Riesame di Agrigento ha annullato il sequestro di 90 mila euro eseguito nei confronti di un trentenne di Sciacca, arrestato nelle scorse settimane dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio. In un magazzino del trentenne, a margine di una perquisizione, venne ritrovata l’ingente somma oltre a quasi venti grammi di hashish. L’indagato, incensurato, venne arrestato.

Adesso arriva la pronuncia del Riesame che, accogliendo il ricorso avanzato dall’avvocato Francesco Graffeo, ha disposto la restituzione dei soldi. Secondo la difesa, infatti, quel denaro è di provenienza lecita e serviva all’acquisto di una casa. Il trentenne, oltre che per detenzione ai fini di spaccio, è indagato anche per i reati di tentata estorsione e danneggiamento a seguito di incendio.

Questi ultimi due reati sono contestati in concorso con un’altra persona. La tentata estorsione è riconducibile alla presunta richiesta di 200 euro che il trentenne avrebbe rivolto ad un altro soggetto per rientrare da un debito di droga. Anche il danneggiamento, con l’incendio di un’auto, sarebbe collegato al fatto precedente. 

PRIMO PIANO

