Furto in un negozio di abbigliamento, rubati soldi e merce 

Si sono intrufolati in un negozio di abbigliamento forzando una porta sul retro dello stabile. Una volta dentro hanno frugato dappertutto riuscendo a portare via 400 euro dal registratore di cassa e merce varia. Ladri in azione a Menfi la scorsa notte.

I malviventi hanno preso di mira un negozio di abbigliamento in via del Serpente. Dopo aver messo a segno il colpo sono fuggiti. A fare la scoperta dell’incursione è stato il titolare dell’esercizio commerciale. Al via le indagini dei carabinieri della locale stazione per risalire all’identità dei ladri.