Apertura
Furto in un negozio di abbigliamento, rubati soldi e merce
Ladri in azione a Menfi la scorsa notte. I malviventi hanno preso di mira un negozio di abbigliamento in via del Serpente
Si sono intrufolati in un negozio di abbigliamento forzando una porta sul retro dello stabile. Una volta dentro hanno frugato dappertutto riuscendo a portare via 400 euro dal registratore di cassa e merce varia. Ladri in azione a Menfi la scorsa notte.
I malviventi hanno preso di mira un negozio di abbigliamento in via del Serpente. Dopo aver messo a segno il colpo sono fuggiti. A fare la scoperta dell’incursione è stato il titolare dell’esercizio commerciale. Al via le indagini dei carabinieri della locale stazione per risalire all’identità dei ladri.
Redazione
0 commenti