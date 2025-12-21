Apertura

Furto in un negozio di abbigliamento, rubati soldi e merce 

Ladri in azione a Menfi la scorsa notte. I malviventi hanno preso di mira un negozio di abbigliamento in via del Serpente

Pubblicato 52 minuti fa
Da Redazione

Si sono intrufolati in un negozio di abbigliamento forzando una porta sul retro dello stabile. Una volta dentro hanno frugato dappertutto riuscendo a portare via 400 euro dal registratore di cassa e merce varia. Ladri in azione a Menfi la scorsa notte.

I malviventi hanno preso di mira un negozio di abbigliamento in via del Serpente. Dopo aver messo a segno il colpo sono fuggiti. A fare la scoperta dell’incursione è stato il titolare dell’esercizio commerciale. Al via le indagini dei carabinieri della locale stazione per risalire all’identità dei ladri. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

PRIMO PIANO

Trovato con 90 mila euro in contanti e droga, annullato il sequestro dei soldi 
Agrigento

Cinque cori in un’unica armonia, grande successo per il concerto alla Concattedrale di Villaseta
Apertura

Banditi incappucciati rapinano un bar all’alba, indagini 
Apertura

Non si ferma all’alt dei carabinieri, bloccato dopo inseguimento: era senza patente 
Agrigento

Via Atenea, lascia l’auto in divieto di sosta e insulta il vigile che lo multa  
Apertura

Furto in un negozio di abbigliamento, rubati soldi e merce 
banner italpress istituzionale banner italpress tv