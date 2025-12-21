Cinque cori in un’unica armonia, grande successo per il concerto alla Concattedrale di Villaseta

Un evento musicale unico ha illuminato la Concattedrale di Villaseta (Agrigento) il 18 dicembre. Cinque delle realtà corali più rappresentative del territorio si sono unite per dare vita a un concerto natalizio all’insegna della condivisione, collaborazione e amicizia. L’iniziativa, nata da un’idea del Maestro Lorenzo Puma, direttore del Coro Polifonico Sergio Alletto, ha visto fondersi in un unico, imponente ensemble il Coro Diocesano, il Coro Magnificat, la Filarmonica S. Cecilia, il Coro S. Gregorio Agrigentino e il Coro Polifonico “Sergio Alletto”. Sotto la guida dei Maestri Graziella Fazzi, Lilia Cavaleri, Emanuele Di Bella, Alfonso Lupo e lo stesso Lorenzo Puma, il repertorio ha spaziato tra i classici della tradizione natalizia e brani moderni, eseguiti con grande passione ed entusiasmo da parte dei coristi partecipanti ed emozionando il folto pubblico presente.

​

​A suggellare il significato profondo della serata, sono arrivate le parole della Professoressa Maria Fortunata Casimiro, Presidente del Coro Polifonico “Sergio Alletto”: “Vedere questi cinque cori fondersi in un’unica, grande armonia è stata un’emozione che va oltre l’aspetto puramente musicale. Questo concerto rappresenta il coronamento di un sogno di collaborazione: abbiamo dimostrato che la musica non è competizione, ma un ponte che unisce anime diverse. Come Presidente, sono orgogliosa di questa sinergia che celebra non solo il Natale, ma la forza dell’amicizia e il valore inestimabile del fare rete nel nostro territorio. È questo il regalo più bello che potessimo fare alla nostra Agrigento.” L’evento presentato egregiamente dalla Professoressa Angela Rancatore, ha confermato ancora una volta quanto la tradizione corale agrigentina sia viva e capace di farsi portavoce di messaggi universali di pace e fratellanza.