Agrigento

Finanziaria, via libera al maxi prestito di 20 milioni di euro per Aica

Si è a lungo temuto che l’articolo fosse stralciato, ma la riscrittura ha salvato (anche) Agrigento

Pubblicato 39 minuti fa
Da Gioacchino Schicchi

Al termine di una giornata lunga e in cui si è temuto in più occasioni che ogni speranza fosse venuta meno, l’Ars ha votato positivamente l’articolo 16 alla Finanziaria che stanzia (anche) gli attesi 20 milioni di euro per Aica.

L’articolo era stato inizialmente accantonato e si è temuto a lungo che potesse essere stralciato, ma alla fine è passato così come era stato previsto, con 20 milioni di euro (10 per anno) che andranno in parte a coprire i debiti con Siciliacque con alcuni oneri per Aica come l’avvio della trasformazione a contatore delle utenze forfettarie e la riduzione delle perdite idriche.

Le richieste di riscrittura avanzate dalle opposizioni riguardavano soprattutto le risorse che la Regione riconosceva al sovrambito per utenze ex Eas. Quindi Aica è teoricamente salva, almeno per il momento.

