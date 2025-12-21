Banditi incappucciati rapinano un bar all’alba, indagini 

Tre banditi incappucciati hanno messo a segno una rapina in un bar in Largo Aosta, nel centro di Canicattì. I malviventi sono entrati in azione nel momento in cui l’esercizio commerciale ha aperto le porte. Erano le quattro del mattino. Dopo aver minacciato il personale sono riusciti a portare via circa duecento euro. Poi la fuga.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno immediatamente dato la caccia ai banditi. Al momento non sono stati rintracciati. Proprio qualche giorno fa – sempre a Canicattì – era stato preso di mira un panificio. Ignoti, armati di mazze, avevano messo a segno una rapina. Non è escluso che ad agire possano essere state le stesse persone.