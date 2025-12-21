Agrigento

Via Atenea, lascia l’auto in divieto di sosta e insulta il vigile che lo multa  

Tornato a prendere la macchina ha scoperto di essere stato multato e così ha aggredito verbalmente una vigilessa

Pubblicato 51 minuti fa
Da Redazione

Lascia l’auto in una posizione tale da impedire il passaggio di bus e mezzi pesanti. Al suo ritorno, quando scopre di essere stato multato per la sosta vietata, inveisce e insulta una vigile. È accaduto in via Atenea, nel centro di Agrigento.

L’uomo aveva parcheggiato il suo veicolo in palese violazione del codice della strada, impedendo il passaggio di altri mezzi. Tornato a prendere la macchina ha scoperto di essere stato multato e così ha aggredito verbalmente una vigilessa. Soltanto l’intervento del collega, unitamente ad alcuni passanti, ha scongiurato che la situazione degenerasse. Adesso la posizione dell’automobilista indisciplinato è al vaglio. 

