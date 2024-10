“O ti dimetti o ti ammazziamo”, due lettere di minacce al sindaco di Camastra

“Sindaco Gaglio, o ti dimetti o ti ammazziamo”. Due lettere con gravi minacce sono state indirizzate al sindaco Dario Gaglio, dal 2020 primo cittadino di Camastra. Una prima missiva è stata rinvenuta nella sede della protezione civile comunale, nei pressi della biblioteca. Una seconda lettera, dal medesimo contenuto, è stata trovata invece in un magazzino dell’ufficio tecnico, a pochi passi dalla sede del Comune.

La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta e le indagini sono state affidate ai carabinieri. Gli investigatori stanno cercando indizi utili per risalire al mittente. “Si va avanti con ancora più determinazione, non avrò tentennamenti – dichiara il sindaco Gaglio – mi dispiace per l’intera comunità di Camastra che è fatta di gente per bene”.