Torna la grande musica d’organo ad Agrigento: al via la II edizione del Festival Musicale Internazionale “Cattedrale in Concerto” Dopo il successo straordinario della prima edizione realizzata in occasione dell’inaugurazione del monumentale organo a canne della Cattedrale di Agrigento, la grande tradizione organistica internazionale torna a risuonare tra le navate del massimo tempio cittadino.

Da ottobre a dicembre 2026, la Basilica Cattedrale di Agrigento (Piazza don Minzoni) ospiterà la 2ª edizione di “Cattedrale in Concerto” – Festival Musicale Internazionale, sotto la direzione artistica del M° Diego Cannizzaro.

Oltra ai grandi maestri europei sarà protagonista l’organo della Cattedrale con le sue due anime storiche. La più antica è legata al vescovo Gisulfo che nella seconda metà del XVII secolo abbelli e arricchì la cattedrale con due organi a canne posti sotto l’arco trionfale in posizione battente collocati nei due intercolumni. L’organo è stato ricostruito dagli organari Mascioni nel 1933 ed è registrato come Opus 463, delle antiche canne solo alcune furono riutilizzate e ora individuate durante il recente restauro. L’organo della Cattedrale di Agrigento rappresenta il culmine di un’evoluzione stilistica che vide Vincenzo Mascioni affermarsi come uno dei più stimati organari italiani.

Il Festival proporrà quattro appuntamenti di altissimo livello artistico con organisti di fama internazionale e la partecipazione di formazioni corali, offrendo un viaggio suggestivo tra i capolavori della letteratura organistica e sacra dal Barocco al Novecento. L’ingresso sarà libero.

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI

Venerdì 16 Ottobre 2026 – Ore 19:30 Delle Vedove (Professore di organo presso il Conservatorio di Udine)Musiche di: J. S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy, M. Reger, F. Capocci, M. E. Bossi.

Venerdì 13 Novembre 2026 – Ore 18:30Giulio Mercati (Organista presso Santa Maria degli Angioli, Lugano)Musiche di: J. S. Bach, J. L. Krebs, C. Franck, L. Vierne, M. Reger.

Venerdì 27 Novembre 2026 – Ore 18:30Enrico Viccardi (Professore di organo presso il Conservatorio di Parma)Musiche di: J. S. Bach, V. A. Petrali, F. Capocci, M. E. Bossi, O. Respighi.

Venerdì 18 Dicembre 2026 – Ore 20:00Diego Cannizzaro con il Coro Santa CeciliaMusiche di: F. Capocci, C. Saint-Saëns, G. Fauré.