Palma di Montechiaro Caput Mundi

Nell’odierna edizione sarà dedicato spazio alla figura di Salvatore Nicitra,. Fuggito da Palma di Montechiaro da ragazzino si trasferì a Roma dove divenne protagonista di un’ascesa inarrestabile ai vertici della mala

Un nuovo numero del settimanale Grandangolo è adesso disponibile. Nell’odierna edizione sarà dedicato spazio alla figura di Salvatore Nicitra, condannato negli scorsi giorni a 9 anni di reclusione nell’ambito del processo Jackpot. Fuggito da Palma di Montechiaro da ragazzino si trasferì a Roma dove divenne protagonista di un’ascesa inarrestabile ai vertici della mala: dalla Banda della Magliana ai milioni di euro con le scommesse online. 

