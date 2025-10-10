Apertura
Palma di Montechiaro Caput Mundi
Nell’odierna edizione sarà dedicato spazio alla figura di Salvatore Nicitra,. Fuggito da Palma di Montechiaro da ragazzino si trasferì a Roma dove divenne protagonista di un’ascesa inarrestabile ai vertici della mala
Un nuovo numero del settimanale Grandangolo è adesso disponibile. Nell’odierna edizione sarà dedicato spazio alla figura di Salvatore Nicitra, condannato negli scorsi giorni a 9 anni di reclusione nell’ambito del processo Jackpot. Fuggito da Palma di Montechiaro da ragazzino si trasferì a Roma dove divenne protagonista di un’ascesa inarrestabile ai vertici della mala: dalla Banda della Magliana ai milioni di euro con le scommesse online.
CLICCA QUI PER ACQUISTARE IL NUOVO NUMERO DEL SETTIMANALE DI GRANDANGOLO
https://grandangolo.gumroad.com/l/kslmgg
LA COPERTINA DI GRANDANGOLO
Leggi anche
Redazione
0 commenti