Sciacca, sei nuove unità al Distretto Socio Sanitario 7

Hanno sottoscritto questa mattina il loro contratto di lavoro a tempo determinato sei nuove dipendenti del Distretto Socio Sanitario n. 7, di cui il Comune di Sciacca è ente capofila. Si tratta di due psicologhe, una pedagogista, due contabili e un’amministrativa.

Hanno partecipato a un concorso ministeriale. A seguito di selezione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha assegnato queste unità al Distretto con capofila Sciacca. Il loro impiego, per la durata di tre anni, sarà finanziato con il fondo del “PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027”, programma nazionale strategico per rafforzare i servizi sociali e la promozione dell’inclusione.

A seguito di successivo scorrimento di graduatoria, che sarà effettuato sempre dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si prevede l’assunzione di ulteriori due unità (1 amministrativo e 1 educatore socio-pedagogico).

Per l’immissione in servizio già dal prossimo venerdì, 31 luglio, si è proceduto oggi alla firma dei contratti di lavoro con il Comune di Sciacca, essendo il comune capofila del Distretto Socio Sanitario.

La sottoscrizione è avvenuta nella Sala Giunta con il responsabile dell’Ufficio Risorse Umane del Comune di Sciacca Rosario La Rovere, il dirigente del III Settore Venerando Rapisardi, il segretario comunale e dirigente ad interim del I Settore Manlio Paglino, alla presenza dell’assessore Fabio Leonte e dei sindaci di Sciacca e Menfi, Fabio Termine e Vito Clemente.