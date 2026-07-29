Agrigento

Donazione straordinaria di sangue all’ospedale di Agrigento: poliziotti e vigili del fuoco uniti per la solidarietà

L'iniziativa rinnova l'impegno dell'Associazione DonatoriNati della Polizia "Chi dona il sangue, dona la vita"

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Una mattinata all’insegna della solidarietà e dell’impegno civico quella vissuta presso l’Ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, dove l’Associazione Donatori Volontari – Polizia di Stato di Agrigento, in collaborazione con la Questura e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ha organizzato una donazione straordinaria di sangue.

All’iniziativa hanno aderito il Questore di Agrigento, dott. Tommaso Palumbo, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, ing. Calogero Barbera, insieme a numerosi appartenenti alla Polizia di Stato e al Corpo dei Vigili del Fuoco. Un’importante testimonianza di sensibilità e spirito di servizio che va oltre il dovere quotidiano, trasformandosi in un concreto gesto di solidarietà verso chi ha bisogno.

Donare il sangue significa offrire una speranza di vita a chi affronta interventi chirurgici, cure salvavita o situazioni di emergenza. Un gesto semplice, volontario e gratuito, ma dal valore umano e sociale inestimabile.

L’iniziativa rinnova l’impegno dell’Associazione Donatori Volontari – Polizia di Stato nella promozione della cultura della donazione, racchiusa nel suo significativo slogan: “Chi dona il sangue, dona la vita”, un messaggio che richiama l’importanza di un atto capace di fare la differenza e di contribuire concretamente al bene della collettività.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.27/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.27/2026
Pagina 1 di 14
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Corruzione, no al carcere per imprenditore favarese: Caramazza resta ai domiciliari
Agrigento

Schianto moto-auto all’ingresso di San Leone, grave 20enne 
Apertura

Operaio picchiato con un bastone a Palma di Montechiaro, 45enne in ospedale
Apertura

Lavoratori “in nero” in aziende agricole nell’Agrigentino, 6 imprenditori denunciati
Apertura

Canicattì, si spaccia per appartenente alle Forze dell’Ordine e truffa anziana, arrestato
banner italpress istituzionale banner italpress tv