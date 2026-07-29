Donazione straordinaria di sangue all’ospedale di Agrigento: poliziotti e vigili del fuoco uniti per la solidarietà

Una mattinata all’insegna della solidarietà e dell’impegno civico quella vissuta presso l’Ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, dove l’Associazione Donatori Volontari – Polizia di Stato di Agrigento, in collaborazione con la Questura e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ha organizzato una donazione straordinaria di sangue.

All’iniziativa hanno aderito il Questore di Agrigento, dott. Tommaso Palumbo, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, ing. Calogero Barbera, insieme a numerosi appartenenti alla Polizia di Stato e al Corpo dei Vigili del Fuoco. Un’importante testimonianza di sensibilità e spirito di servizio che va oltre il dovere quotidiano, trasformandosi in un concreto gesto di solidarietà verso chi ha bisogno.

Donare il sangue significa offrire una speranza di vita a chi affronta interventi chirurgici, cure salvavita o situazioni di emergenza. Un gesto semplice, volontario e gratuito, ma dal valore umano e sociale inestimabile.

L’iniziativa rinnova l’impegno dell’Associazione Donatori Volontari – Polizia di Stato nella promozione della cultura della donazione, racchiusa nel suo significativo slogan: “Chi dona il sangue, dona la vita”, un messaggio che richiama l’importanza di un atto capace di fare la differenza e di contribuire concretamente al bene della collettività.