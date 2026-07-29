Favara

Digitalizzazione e nuovi uffici: in arrivo 50 nuove postazioni informatiche al Comune di Favara

La fornitura include 50 computer per un investimento di 19.666, euro compreso Iva

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Prosegue il piano di ammodernamento tecnologico degli uffici comunali per offrire servizi digitali sempre più efficienti e veloci ai cittadini. Il Comune di Favara ha approvato l’acquisto di 50 postazioni informatiche complete tramite ordine diretto sul MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). L’intervento si è reso necessario per sostituire i vecchi computer ormai obsoleti e per allestire le nuove postazioni di lavoro destinate al personale recentemente entrato in servizio tramite mobilità volontaria. La fornitura include 50 computer per un investimento di 19.666, euro compreso Iva. La spesa trova copertura finanziaria tra le risorse residue dei fondi PNRR destinate alla digitalizzazione dell’Ente. Il finanziamento è frutto del lavoro dell’Amministrazione in sinergia con il dirigente dell’Area 1 Giuseppe Pullara.

“Si tratta di un importante passo in avanti per migliorare la produttività interna dei dipendenti e garantire interventi tempestivi nell’erogazione dei servizi alla cittadinanza – dice l’assessore all’Informatizzazione Angelo Airò Farulla -. Si tratta di un intervento che garantirà più efficienza dei nostri sistemi e quindi risposte per i cittadini”.

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