Canicattì, madre e figlia rapinate in strada: due arresti

Due persone sono state arrestate ieri pomeriggio a Canicattì subito dopo aver compiuto uno scippo violento, con l’uso di un oggetto metallico ai danni due donne, rispettivamente di 77 e 56 anni, madre e figlia. Il fatto è accaduto in via Pietro Micca. I due rapinatori, un marocchino di 27 anni e un canicattinese di 19, hanno dapprima colpito le due donne e poi portato via una delle borse delle vittime. A mettere tempestivamente le forze dell’ordine sulle tracce dei due rapinatori che, frattanto, avevano cercato riparo nei locali dell’ex ospedale, la segnalazione di un cittadino, I due rapinatori, trovati ancora in possesso della borsetta rubata, sono dunque finiti nel carcere di Agrigento mentre le due donne sono state medicate al Pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo e poco dopo dimesse. Non hanno riportato traumi seri.