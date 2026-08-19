Parcheggiano le auto per impedire ai vicini di uscire, condannata intera famiglia 

Diventano definitive le condanna a cinque mesi di reclusione (pena sospesa) nei confronti di un’intera famiglia di quattro persone per il reato di violenza privata. Lo ha stabilito la Cassazione che, nel rigettare i ricorsi delle difese, ha confermato i verdetti sanciti sia in primo che secondo grado.

Secondo quanto ricostruito, il nucleo familiare avrebbe ripetutamente parcheggiato le auto nell’area di pertinenza dell’abitazione al fine di “complicare” e bloccare il passaggio dei vicini di casa, peraltro loro parenti. A supporto delle accuse diverse fotografie che hanno immortalato la scena ma anche le testimonianze delle persone offese e di alcuni testimoni. Per i giudici il comportamento degli imputati è stato “ostruzionistico, irridente, deliberato e protratto nel tempo”.