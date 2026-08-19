“Ucciso a colpi di cacciavite”, tre indagati restano in carcere

Restano in carcere i tre indagati per l’omicidio allo Zen di Palermo. Oggi il gip del tribunale di Palermo e quello del tribunale per i minorenni hanno disposto il carcere per i tre ma non hanno convalidato i fermi dei tre indagati per la morte di Vito Genovese, di cui due minori e il 34enne Paolo Puleo.