Giudiziaria

“Ucciso a colpi di cacciavite”, tre indagati restano in carcere

Disposto il carcere ma non convalidato i fermi dei tre indagati per la morte di Vito Genovese, di cui due minori e il 34enne Paolo Puleo

Pubblicato 42 minuti fa
Da Redazione

Restano in carcere i tre indagati per l’omicidio allo Zen di Palermo. Oggi il gip del tribunale di Palermo e quello del tribunale per i minorenni hanno disposto il carcere per i tre ma non hanno convalidato i fermi dei tre indagati per la morte di Vito Genovese, di cui due minori e il 34enne Paolo Puleo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.29/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.29/2026
Pagina 1 di 14
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

“Kerkent”, il clan agli ordini del boss Massimino: chi ne faceva parte e chi no
Apertura

Dramma a Favara, 65enne trovato morto in casa 
Agrigento

Danno d’immagine per lo Stato: l’ex assistente parlamentare Nicosia condannato a risarcire 15mila euro
Agrigento

Auto di libera professionista presa a martellate, indagini 
Agrigento

Incidente stradale al Villaggio Mosè, due le auto coinvolte 
banner italpress istituzionale banner italpress tv