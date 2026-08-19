Mafia, armi e droga: arrestati due giovanissimi

Su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, il GIP del capoluogo siciliano, ha emesso un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere nei confronti di due giovanissimi di Marsala (Trapani), di cui uno già ristretto in carcere, i quali dovranno rispondere, a vario titolo, dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente; detenzione illegale e porto in luogo pubblico di più armi da sparo, anche con matricola abrasa, e allo scopo di agevolare l’associazione mafiosa; partecipazione all’associazione armata operante sul territorio di Petrosino e finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani nelle prime ore della giornata e si collega ai nove decreti di perquisizione emessi dalla Procura della Repubblica per i Minorenni ed eseguiti, il 23 luglio, nell’ambito dell’articolata operazione di polizia giudiziaria che aveva consentito di trarre in arresto 12 persone e notificare l’invito a rendere interrogatorio nei confronti di ulteriori 16 indagati.

In particolare, agli arrestati, all’epoca dei fatti minorenni e funzionalmente inseriti nella struttura criminale, viene contestato nel provvedimento, anche in concorso con altri indagati l’aver detenuto ai fini di spaccio oltre 1,3 kg. di cocaina e gr. 130 di crack oltre a ulteriori quantitativi non meglio individuati di entrambe le tipologie; l’aver partecipato con il ruolo di pusher nell’associazione armata operante sul territorio di Petrosino avendo contatti con il promotore dal quale veniva rifornito lo stupefacente da rivendere e al quale venivano consegnati i guadagni dell’attività illecita quotidianamente svolta presso la piazza di spaccio; detenuto illegalmente e portato il luogo pubblico almeno due armi comuni da sparo e un fucile monocanna cal. 24 con matricola abrasa.