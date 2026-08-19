Accusa malore in strada, salvato dai poliziotti con il defibrillatore

Ha accusato un malore mentre stava visitando il centro storico della città e si è accasciato a terra. A soccorrerlo, in tempo reale, sono stati gli agenti della Polizia di Stato, impegnati nei servizi di controllo del territorio nel centro affollato, in questi giorni, da diversi turisti presenti in città in concomitanza con la settimana del Ferragosto e la festa estiva di Sant’Agata.

L’intervento dei poliziotti della Questura è scaturito dalla richiesta d’aiuto lanciata dai parenti dell’uomo, presenti con lui in quei momenti concitati, nei pressi di via Garibaldi. In attesa dell’arrivo del personale medico del 118, i poliziotti della squadra volanti hanno raggiunto l’uomo e, grazie alla loro formazione specifica per affrontare casi simili, hanno attuato tutte le manovre di primo soccorso, cominciando il massaggio cardiaco. Dopo qualche minuto, l’uomo ha ripreso conoscenza, ma comunque per lui si è reso di vitale importanza l’utilizzo del defibrillatore che i poliziotti hanno adoperato per tenerlo in vita, in attesa del trasferimento in ambulanza in ospedale.

Da marzo 2025 tutte le volanti della Questura di Catania sono dotate del defibrillatore grazie ad uno specifico progetto volto a promuovere la formazione dei poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico per impiegare il dispositivo DAE in modo da aumentare concretamente le possibilità di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco improvviso, come in questo intervento di soccorso nei confronti del 55enne.

L’intuizione di dotare di un simile strumento, così importante per la salute e la salvaguardia della vita dei cittadini, testimonia la sinergia tra la Polizia di Stato e il sistema dell’emergenza sanitaria territoriale, per fornire un servizio di prossimità a beneficio dell’intera collettività.