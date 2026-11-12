Intrappolata in casa durante incendio, polizia salva 55enne e il suo cagnolino

È rimasta intrappolata in casa, insieme al suo cagnolino, mentre un incendio si è improvvisamente sviluppato in una parte dell’abitazione. A soccorre la malcapitata, una 55enne, sono stati gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato Nesima, intervenuti immediatamente sul posto, nei pressi di via Ortigara, riuscendo a mettere in salvo la donna e il suo cane. Senza esitare, sentendo le grida d’aiuto della donna, i poliziotti della Questura di Catania hanno raggiunto il piano superiore della villetta e, nonostante le fiamme in alcune stanze e la scarsa visibilità, dovuta alla presenza di un’intensa nube di fumo nera, sono riusciti ad individuare con esattezza il punto della casa in cui la donna, rannicchiata per terra, era rimasta intrappolata. I poliziotti hanno forzato la porta e hanno portato all’esterno la donna e il cagnolino, mettendo entrambi in sicurezza.

Nel frattempo, è giunta una squadra dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme, sprigionate, con ogni probabilità, a causa di un guasto di un elettrodomestico, in cucina. Per la presenza di mobilio in legno, il fuoco si sarebbe propagato, man mano, anche in altre stanze della villetta. A causa dell’inalazione dei fumi, due poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno dovuto fare ricorso alle cure del Pronto Soccorso. Solo grazie alla piena sinergia dovuta al successivo intervento degli altri equipaggi della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario, l’incendio è stato domato e l’area è stata messa in sicurezza. L’intervento degli agenti della Squadra Volanti, oltre a confermare la vocazione degli uomini e delle donne ad “esserci sempre” al fianco dei cittadini, soprattutto nei momenti di difficoltà, riflette l’importanza dell’attività di soccorso pubblico e, in specie, degli operatori di polizia che quotidianamente vengono a contatto con i cittadini, ascoltandone le problematiche e fornendo loro un prezioso aiuto in ogni momento di difficoltà.