Rapina da 100 mila euro a commerciante di gioielli agrigentino: in tre a processo 

Giudizio immediato per tre imputati coinvolti, a vario titolo, nella rapina violenta da 100 mila euro ai danni di un commerciante di gioielli originario di Grotte. A processo finiscono due cugini – Nunzio Di Noto di 37 anni e Luigi Di Noto di 41 anni – una donna originaria di Catania. Quest’ultima avrebbe contattato il commerciante per avere certezza che per il giorno prestabilito fosse a Gela. Ad oggi sono stati recuperati un chilo e quattrocento grammi di monili in oro a fronte dei due chili formalizzati in sede di denuncia dalla vittima.

Le indagini avevano, infatti, consentito l’individuazione dei presunti autori del delitto, due cugini, attraverso la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino. Gli investigatori erano riusciti in tempi brevi a ricostruire le varie fasi della rapina e il percorso di fuga dei responsabili. In particolare, i due autori, riconosciuti dai poliziotti, una volta giunti nel luogo della consumazione della rapina avevano aggredito alle spalle la vittima strappandogli di mano con violenza una borsa e uno zaino contenenti gioielli per un valore di circa 100mila euro, dandosi poi a precipitosa fuga a bordo dello scooter privo di targa. Il recupero di buona parte della refurtiva è avvenuto presso un’abitazione rurale in agro di Gela, occultata nella pertinenza dello stabile, nella disponibilità di uno dei due indagati.

Al fine di recuperare parte dei gioielli, gli investigatori del Commissariato di pubblica sicurezza hanno proceduto, su delega dell’autorità giudiziaria, ad effettuare ulteriori indagini, nel corso delle quali è stato individuato un terzo complice. I poliziotti del Commissariato hanno, infatti, identificato una donna, ritenuta molto vicina a uno degli arrestati, il quarantenne, la quale si è prestata, su indicazione di quest’ultimo, ad inoltrare due chiamate al gioielliere. Le telefonate, inoltrate da un’utenza intestata ad un centro estetico di Catania, erano finalizzate ad accertare la presenza a Gela del gioielliere nei giorni 21 e 24 aprile, al fine di pianificare la rapina.