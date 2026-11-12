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Scherma, weekend a Terni per l’Asd Discobolo: in palio i pass per la Prima Prova Nazionale

Da venerdì 13 a domenica 15 novembre gli atleti della società saccense saranno protagonisti a Terni

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Asd Discobolo in pedana nel week end per la Prima Prova di Qualificazione Assoluti di fioretto e sciabola. Da venerdì 13 a domenica 15 novembre gli atleti della società saccense saranno protagonisti a Terni, sede della Zona 2 della competizione nazionale. In palio per gli Assoluti i pass che daranno diritto a partecipare alla Prima Prova Nazionale di specialità in programma a Ferrara.

A Terni, sulle 23 pedane del Pala Tennistavolo “Aldo De Santis”, l’Asd Discobolo schiera Marina Savona, Vittoria Becchina, Aida Figlioli, Maria Vittoria Rossi, Sofia Gullo e Giorgia Rosselli. Nella Sciabola maschile in pedana Nino Invernizzi ed Ettore Buscarnera, che parteciperanno anche alla categoria Juniores. Infine, Giorgia Rosselli parteciperà alla categoria Juniores sciabola femminile. 

L’organizzazione della Zona 2 è affidata al Circolo Scherma Terni, presieduto da Alberto Tiberi. Saranno complessivamente 1.201 i partecipanti nelle due sedi, di cui 544 negli Assoluti e 151 tra gli Juniores.

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