Perde controllo della  moto: morto 15enne

Un ragazzo di 15 anni, Walter Diliberto, è morto, questa mattina a Gela dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale, verificatosi in via Ara Pacis, alla periferia della città. Il giovane era a bordo di una moto da cross quando improvvisamente avrebbe perso il controllo del mezzo. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 mentre la centrale operativa ha inviato un elisoccorso. Sul luogo della tragedia, è intervenuta la Polizia che sta tentando di ricostruire l’esatta dinamica di quanto è accaduto.