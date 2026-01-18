Apertura

Perde controllo della  moto: morto 15enne

Sul luogo della tragedia, è intervenuta la Polizia che sta tentando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto è  accaduto.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un ragazzo di 15 anni, Walter Diliberto, è  morto, questa mattina a Gela dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale, verificatosi in via Ara Pacis, alla periferia della città. Il giovane era a bordo di una moto da cross quando improvvisamente avrebbe perso il controllo del mezzo. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 mentre la centrale operativa ha inviato un elisoccorso. Sul luogo della tragedia, è intervenuta la Polizia che sta tentando di ricostruire l’esatta dinamica di quanto è  accaduto.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 2/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Palermo

Controlli a cantieri e comunita’ alloggio, multe
Apertura

Perde controllo della  moto: morto 15enne
Cronaca

Terremoto: sisma di magnitudo 4 in provincia di Messina
Apertura

Maltempo, la Protezione Civile attiva lo stato di preallerta per la Sicilia
Politica

Galvagno “La coalizione di centrodestra c’è ed è competitiva, le porte sono aperte” / Video
Ultime Notizie

Ares fiuta la droga all’interno di un’abitazione, arrestato 17enne
banner italpress istituzionale banner italpress tv