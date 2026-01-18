Allerta meteo, lunedì e martedì scuole chiuse ad Agrigento

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, comunica alla cittadinanza che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per le giornate di lunedì 19 gennaio e martedì 20 gennaio, ha disposto la chiusura di tutte le scuole nel territorio comunale di Agrigento. È stata inoltre predisposta l’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC).

Scuole chiuse lunedì e martedì anche in altri Comuni della provincia come Favara, Canicattì, Licata, Lampedusa, Ribera, Naro. Non è escluso che nelle prossime ore altri sindaci dispongano analoghi provvedimenti.