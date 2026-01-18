Terremoto: sisma di magnitudo 4 in provincia di Messina

Terremoto di magnitudo compresa tra 3.8 e 4.3 questo pomeriggio, alle 14:54 nella zona della provincia di Messina. Lo riferisce l’Ingv.

La scossa è stata localizzata a una profondità di 9 km, come corretto dall’Ingv, ed è stata avvertita tra Messina, Catania e Cefalù, nella parte nord-orientale della Sicilia, aggiunge il blog specializzato Il Mondo dei terremoti. Repliche sono state registrate sempre a Militello Rosmarino, alle 14.58, di magnitudo 2.1, e ad Alcara Li Fusi, alle 15.35, di magnitudo 2.4.