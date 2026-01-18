Serie D, il Favara perde 1-0 a Milazzo
I gialloblù escono sconfitti da Milazzo, nel prossimo turno sfideranno la Nissa
20^ GIORNATA: Acireale – Nuova Igea Virtus 3-3 Athletic Palermo – Sancataldese 2-1 (ieri) Enna – Vigor Lamezia sospesa Gela – Messina 1-0 Milazzo – Castrumfavara 1-0 Nissa – Gelbison 1-0 Paternò – Savoia 0-3 Reggina – Vibonese 3-0 Sambiase – Ragusa 1-1
CLASSIFICA: Athletic Palermo, Igea Virtus, Savoia 38 punti; Reggina 36; Nissa 33; Sambiase, Milazzo 32; Gela 31; Gelbison 27; Vibonese 23; Enna 22; Sancataldese, Acireale 20; Vigor Lamezia 19; Castrumfavara, Ragusa 17; Messina 15; Paternò 11. Messina penalizzato di 14 punti Enna e Vigor Lamezia una partita in meno.
PROSSIMO TURNO – 21^ GIORNATA: Castrumfavara – Nissa Gelbison – Reggina Messina – Acireale Nuova Igea Virtus – Athletic Palermo Ragusa – Paterno’ Sancataldese – Milazzo Savoia – Enna Vibonese – Sambiase Vigor Lamezia – Gela