Catania

Sorpresi a vendere botti in strada del tutto abusivo, arrestati

I poliziotti hanno trovato in auto anche 21 'bombe carta'

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Due catanesi di 46 e 21 anni, sorpresi a vendere botti in strada, in modo del tutto abusivo, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato da giorni impegnata in controlli ad ampio raggio per contrastare il fenomeno della detenzione illegale e della compravendita abusiva di fuochi d’artificio in vista del Capodanno. Gli agenti sono intervenuti nella zona di via Plebiscito dove, in bella mostra su un banchetto, i due avevano sistemato 92 prodotti pirotecnici. Alla vista della volante, il 46enne e il 21enne hanno tentato di allontanarsi in fretta e furia, ma sono stati subito bloccati, identificati e sottoposti a controllo. Nella loro auto, parcheggiata vicino al banchetto, i poliziotti hanno trovato 21 ‘bombe carta’. Per entrambi è scattato l’arresto per detenzione e porto di ordigni rudimentali. Il materiale, i 21 ordigni e i 92 prodotti pirotecnici, è stato immediatamente trasportato in sicurezza in un deposito autorizzato e questa mattina è stato distrutto, proprio per la pericolosità anche nella custodia. 

