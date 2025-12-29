Pistola e munizioni in un casolare, arrestato 33enne

I carabinieri della stazione di Augusta (Siracusa), coadiuvati dai militari dello Squadrone eliportato cacciatori di Sicilia, hanno arrestato un 33enne originario di Tortorici (Messina) per detenzione abusiva di armi e munizioni. Nel corso di una perquisizione effettuata nel casolare dell’uomo in contrada Bacino di Augusta, i militari hanno rinvenuto e sequestrato una pistola con matricola abrasa e 49 munizioni. L’uomo è stato condotto nel carcere Cavadonna di Siracusa.