Siracusa

Pistola e munizioni in un casolare, arrestato 33enne

L'uomo deve rispondere di detenzione abusiva di armi e munizioni

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I carabinieri della stazione di Augusta (Siracusa), coadiuvati dai militari dello Squadrone eliportato cacciatori di Sicilia, hanno arrestato un 33enne originario di Tortorici (Messina) per detenzione abusiva di armi e munizioni. Nel corso di una perquisizione effettuata nel casolare dell’uomo in contrada Bacino di Augusta, i militari hanno rinvenuto e sequestrato una pistola con matricola abrasa e 49 munizioni. L’uomo è stato condotto nel carcere Cavadonna di Siracusa.

