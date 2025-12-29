Agrigento

Agrigento2025, Cucinotta: “una grande fatica ma sono soddisfatta”

Il bilancio di fine anno da parte della presidente della Fondazione 2025, Maria Teresa Cucinotta sugli eventi di Agrigento Capitale della Cultura

Pubblicato 39 minuti fa
Da Irene Milisenda



E’ stata una grande fatica ma abbiamo lavorato tanto e abbiamo portato il risultato finale con la conclusione di tutti i 44 progetti del dossier di Agrigento Capitale della cultura 2025. Per quanto abbiamo lottato e fatico sono soddisfatta. Quando sono arrivata non avevo la sede, non avevo il personale, c’erano solo delle idee progettuali che abbiamo dovuto farli diventare progetti concreti e che stiamo portando tutti a conclusione. Progetti che hanno riguardato non solo Agrigento ma anche Lampedusa per esempio, ed era progetti che abbiamo realizzato, e che hanno richiesto un grande impegno da parte nostra e da parte degli artisti che poi li hanno messo in campo. Soddisfatta ma anche stanca se lo devo dire”. Queste le parole della presidente della Fondazione 2025, Maria Teresa Cucinotta, tracciando un bilancio degli eventi che hanno riguardato Agrigento Capitale della cultura 2025.

Alla domanda “Si è pentita di aver accettato l’incarico?”, la stessa presidente Cucinotta ha risposto sorridendo: “qualche pentimento l’ho avuto. Mi ritengo una donna di Stato, per me era una questione importante non desistere e mettere tutta me stessa e reggere fino alla fine per portare a casa questo risultato importante non solo per Agrigento ma per tutta la nazione”, ha concluso Cucinotta.

