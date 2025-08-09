Apertura
Perde il controllo dell’auto e si ribalta lungo la Ss115: un ferito
Il ferito è stato trasferito in ospedale ma non destano preoccupazioni le sue condizioni di salute
Incidente autonomo lungo la strada statale 115. Per cause in fase di accertamento un’auto è finita fuori strada e poi si è ribaltata su di un lato.
Il bilancio è di un ferito, trasferito in ambulanza all’ospedale per le cure necessarie. Le sue condizioni non sono gravi. Altre due occupanti dell’auto sono rimaste illesi.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuori e gli operatori del 118.
Redazione
0 commenti