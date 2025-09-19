Perde il controllo e si schianta con la moto, morto giovane poliziotto

Tragedia a Nicosia per la morte di un 28enne, Giuseppe Maggio, agente di polizia, vittima di un drammatico incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio delle forze dell’ordine, il giovane era in sella ad una moto e stava percorrendo il tratto di strada in contrada Sant’Agrippina, nel territorio di Nicosia, quando ha perso il controllo del mezzo.

Le lesioni riportate sul suo corpo non avrebbero dato scampo al poliziotto ma stando ad una prima ricostruzione si tratterebbe di un incidente autonomo ma le verifiche degli inquirenti chiariranno tutto a breve.

I funerali del ragazzo si terranno sabato 20 alle 15,30 nella Cattedrale. Il sindaco di Nicosia, Luigi Bonelli, ha firmato un’ordinanza per la proclamazione del lutto cittadino che si terrà il 20 settembre, dalle 15,30 alle 17,30 in concomitanza con il rito funebre.