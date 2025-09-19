Apertura

Trovata morta nel letto, accanto a lei il figlio di 2 anni

A dare l'allarme è stato il marito, che era uscito presto per lavoro e non riusciva a mettersi in contatto con la moglie.

Una donna di 38 anni è morta questa mattina a Frigintini, frazione di Modica, nel Ragusano. E’ stata trovata priva di vita nel suo letto e accanto a lei c’era il bambino di due anni che dormiva.

A dare l’allarme è stato il marito, che era uscito presto per lavoro e non riusciva a mettersi in contatto con la moglie. L’uomo ha chiesto ai parenti di recarsi a casa. La donna era già morta, forse a causa di un infarto. Inutili i soccorsi e i tentativi dei sanitari di salvarle la vita.

