Apertura

“Picchia i genitori e li chiude in una stanza”, arrestato 19enne empedoclino 

Più recentemente, invece, il 19enne avrebbe preso a schiaffi il papà e colpito con un pugno alla mano la mamma

Pubblicato 44 minuti fa
Da Redazione

I carabinieri di Porto Empedocle hanno arrestato un diciannovenne del posto per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Il provvedimento è firmato dal gip Nicoletta Sciarratta che ha disposto nei confronti dell’indagato la custodia cautelare in carcere. Secondo l’accusa, il giovane avrebbe in più occasioni aggredito padre e madre picchiandoli e addirittura chiudendoli in una stanza per non farli uscire.

Alcuni episodi risalgono al periodo in cui il ragazzo non aveva neppure compiuto diciotto anni, motivo per il quale c’è un procedimento aperto dalla procura per i Minorenni che ne aveva disposto il collocamento in comunità. Più recentemente, invece, il 19enne avrebbe preso a schiaffi il papà e colpito con un pugno alla mano la mamma. I genitori, stanchi dei soprusi, hanno denunciato. Per il ragazzo, dunque, si sono aperte le porte del carcere. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 6/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

di Gioacchino Schicchi

Amministrative 2026, è il momento delle “tragedie”: il duopolio spaccherà il centrodestra?
Apertura

“Picchia i genitori e li chiude in una stanza”, arrestato 19enne empedoclino 
Favara

Favara, torna operativo il pozzo di contrada Traversa
PRIMO PIANO

Raffadali, il sindaco Cuffaro lancia l’allarme ai cittadini: “Attenti alle truffe”
Apertura

Precipita da 7 metri e rimane gravemente ferito: 45enne in prognosi riservata
Racalmuto

Fuga di gas a Racalmuto, area chiusa e intervento dei tecnici Italgas
banner italpress istituzionale banner italpress tv