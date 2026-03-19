Apertura

Picchia la compagna e la manda in ospedale, denunciato disoccupato

Un cinquantenne disoccupato di Canicattì è stato denunciato alla procura della Repubblica per il reato di maltrattamenti

Pubblicato 27 minuti fa
Da Redazione

Un cinquantenne disoccupato di Canicattì è stato denunciato alla procura della Repubblica per il reato di maltrattamenti. L’uomo, secondo quanto ricostruito, si sarebbe reso protagonista di condotte violente nei confronti della compagna.

La donna sarebbe stata ingiuriata, minacciata e anche picchiata. Nell’ultimo episodio, infatti, è finita anche in ospedale in seguito ad una aggressione. Immediato l’intervento dei carabinieri. Nei confronti dell’uomo, oltre la denuncia, è scattato il divieto di avvicinamento alla persona offesa. Attivato anche il “codice rosso”, il protocollo che mira a tutelare le donne vittima di violenza. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 10/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime notizie

Palermo

Nasconde la droga nel frigorifero, in casa anche soldi in contanti: arrestato
Apertura

Picchia la compagna e la manda in ospedale, denunciato disoccupato
Apertura

Contrabbando, sequestro record di 17 tonnellate di sigarette
Apertura

L’omicidio dell’imprenditore Salvatore Lupo, condanna definitiva per l’ex suocero
Apertura

Corruzione per la cittadinanza, obbligo di firma per avvocato e impiegato comunale 
ultime brevi

Ad Agrigento nasce il comitato di Futuro Nazionale: “riportiamo la politica tra la gente”
banner italpress istituzionale banner italpress tv