Evade dai domiciliari per chiacchierare con gli amici, arrestato

Un 50enne è stato arrestato dai carabinieri a Giarre, nel Catanese, per evasione.

I militari giunti a casa dell’uomo per un controllo hanno suonato più volte al citofono senza ottenere alcuna risposta. Immediate sono scattate le ricerche che hanno consentito di rintracciarlo poco dopo all’esterno della sua abitazione, intento a chiacchierare con altri due uomini, gravati da precedenti penali e di polizia, che sono stati identificati dai carabinieri.

Alla richiesta di spiegazioni, il 50enne ha spiegato di essere uscito di casa perché aveva necessità di parlare con gli amici. Per lui è così scattato l’arresto, convalidato dall’autorità giudiziaria che ha disposto il ripristino della misura violata.