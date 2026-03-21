Sport

Scalia Volley Sciacca, nuovo esame ad alta quota contro Santa Teresa Riva

La squadra arriva da tre gare difficili: la sconfitta a Vibo Valentia, poi quella in casa al tie break contro l’Aquila Bronte e il ko netto sul campo della capolista Corigliano

Pubblicato 39 minuti fa
Da Redazione

Nel campionato di Serie B di pallavolo, domani è in programma la XX giornata. Alle 17, al Palatenda Roccazzella, la Scalia Volley Sciacca affronterà il Santa Teresa Riva, formazione attualmente quarta in classifica. Si tratta del quarto impegno consecutivo contro avversarie di alta fascia, una serie particolarmente impegnativa per il gruppo guidato da coach Frinzi Russo. 

La squadra arriva da tre gare difficili: la sconfitta a Vibo Valentia, poi quella in casa al tie break contro l’Aquila Bronte e il ko netto sul campo della capolista Corigliano. Tre prove che, pur portando un solo punto, hanno comunque confermato la competitività del roster saccense. In casa Scalia c’è grande voglia di riscatto e di tornare a muovere la classifica. Roccazzella e compagni puntano a sfruttare il fattore campo e il sostegno del pubblico per conquistare l’intera posta in palio e rilanciare la corsa in c

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