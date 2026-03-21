Pusher sorpreso con 2 chili tra marijuana e cocaina, arrestato

I carabinieri della stazione di Catania Piazza Dante, con il supporto dei colleghi del nucleo Operativo, hanno arrestato in flagranza di reato un 20enne ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività investigativa è scaturita dal monitoraggio della zona adiacente piazza Currò, nel centro cittadino, dove gli investigatori hanno predisposto un servizio antidroga con militari ‘sotto copertura’ e pattuglie in uniforme pronte a intervenire per il controllo degli eventuali acquirenti. I militari hanno notato il giovane nei pressi di un negozio mentre, doppo aver ricevuto alcune banconote da un uomo, preveleva qualcosa da un’auto parcheggiata nelle vicinanze.

Immediato è scattato il blitz. Addosso il 20enne aveva 580 euro in contanti e 3 grammi di marijuana. Nell’auto utilizzata dal giovane, invece, i carabinieri hanno recuperato quasi 2 chili di marijuana e 77 grammi di cocaina, suddivisi in dosi, e nel bagagliaio un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. A quel punto le pattuglie hanno perquisito anche l’abitazione del ragazzo, trovando nel suo comodino altri 7 grammi di marijuana. Per lui è scattato l’arresto ed è stato posto ai domiciliari.