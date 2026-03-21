Calcio

Eccellenza, lo Sciacca corsaro a Terrasini: Morleo firma il successo sul Partinicaudace

Il gol-partita è arrivato con una perfetta girata di testa di Morleo su cross di Caternicchia, che ha premiato la superiorità dei saccensi

Pubblicato 59 minuti fa
Da Redazione

Una grande prestazione e tre punti dal peso specifico enorme. L’Unitas Sciacca nell’anticipo della 27ª giornata del girone A di Eccellenza espugna lo stadio Favazza di Terrasini superando il Partinicaudace per 1-0 grazie a una splendida rete di Morleo al 27′ del secondo tempo.

I neroverdi hanno interpretato la gara con personalità sin dai primi minuti, sfiorando più volte il vantaggio nel primo tempo e mantenendo sempre il controllo del gioco in una sfida decisiva per entrambe le squadre.

Nella ripresa i padroni di casa hanno provato ad alzare il ritmo, ma lo Sciacca ha risposto con ordine e determinazione, costruendo le occasioni migliori. Il gol-partita è arrivato con una perfetta girata di testa di Morleo su cross di Caternicchia, che ha premiato la superiorità dei saccensi. Nel finale qualche momento di sofferenza, ma la squadra di mister Brucculeri ha gestito con maturità gli ultimi assalti avversari, sfiorando anche il raddoppio.

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