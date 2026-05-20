Amministrative 2026, Faraone (IV): “Micciché? Scomparso come in un trucco di Silvan”





“Chi si presenta contro la candidatura di Michele Sodano ha governato Agrigento. Nonostante l’operazione Silvan, il mago che ha fatto scomparire il sindaco uscente Franco Micciché, perché è scomparso, di fatto gli altri due candidati la prosecuzione di un’amministrazione pessima che ha fatto perdere ad Agrigento l’opportunità di capitale della cultura ed è diventato un boomerang più che una grande prospettiva per la città”.

Si sceglie la linea della polemica politica dentro il Campo largo, riunito stamattina a sostegno del candidato sindaco Michele Sodano. A parlare è il deputato Davide Faraone, di Italia Viva – Casa Riformista, che non risparmia stoccate anche a Salvini e al tema delle infrastrutture promesse.

“Qualcuno sta conducendo una campagna elettorale da Cetto La Qualunque: stanno costruendo aeroporti ovunque, a Milazzo e a Barcellona perché si vota, ad Agrigento dicono che si fa l’aeroporto, a Messina si fa il ponte… cioè Cetto La Qualunque a confronto era un principiante – continua Faraone -. Naturalmente di tutto questo non realizzeranno nulla e dimenticheranno tutto il giorno dopo del voto”.

“Il ministro Matteo Salvini – fa eco il segretario regionale del PD Anthony Barbagallo – annuncia il Piano nazionale degli Aeroporti dal primo giorno della sua legislatura e ora magicamente, senza che il documento sia arrivato in Commissione Trasporti e in Parlamento, girano brogliacci con l’aeroporto di Agrigento. Insomma, è un modo singolare di fare campagna elettorale, legato alle vecchie logiche della promessa, del tornaconto, dello scambio. Noi auguriamo qua ad Agrigento non soltanto il campo progressista unito, ma anche un modello di fare politica basato sulla concretezza, sui fatti e sul buon governo”.