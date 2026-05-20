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Scontro tra auto e tir, due feriti
Tutti i feriti sono stati trasferiti in ospedale per le cure necessarie
Incidente stradale questa mattina sulla Strada Statale 417 “Di Caltagirone” al chilometro 28,100 in territorio del Comune di Mineo. Coinvolti un mezzo pesante e tre autovetture. Una persona a bordo di una delle macchine è rimasta ferita e trasportata in ospedale da un’ambulanza del 118. Anche il conducente del tir è stato trasportato in ospedale sotto shock. Avrebbe accusato un lieve malore a seguito dell’accaduto.
Sul posto dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Palagonia per i rilievi e la gestione della viabilità, e il personale ANAS per consentire il ripristino della normale viabilità.
Redazione
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