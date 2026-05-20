PRIMO PIANO

Scontro tra auto e tir, due feriti

Tutti i feriti sono stati trasferiti in ospedale per le cure necessarie

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Incidente stradale questa mattina sulla Strada Statale 417 “Di Caltagirone” al chilometro 28,100 in territorio del Comune di Mineo. Coinvolti un mezzo pesante e tre autovetture. Una persona a bordo di una delle macchine è rimasta ferita e trasportata in ospedale da un’ambulanza del 118. Anche il conducente del tir è stato trasportato in ospedale sotto shock. Avrebbe accusato un lieve malore a seguito dell’accaduto.
Sul posto dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Palagonia per i rilievi e la gestione della viabilità, e il personale ANAS per consentire il ripristino della normale viabilità.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.17/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.17/2026
Pagina 1 di 17
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Tragico schianto a Campofranco: morto 58enne
di Irene Milisenda

Agrigento, il sindaco Miccichè verso la fine del mandato: “Cinque anni non bastano” (vd)
Agrigento

“Falsi invalidi per truffare l’Inail”, annullate tutte le condanne 
Agrigento

Femminicidio Patrizia Russo, confermato l’ergastolo per Giovanni Salamone
di Irene Milisenda

Autobotti ferme ad Agrigento, insorgono i residenti di Maddalusa: “senza acqua non si vive”
banner italpress istituzionale banner italpress tv