Scontro tra auto e tir, due feriti

Incidente stradale questa mattina sulla Strada Statale 417 “Di Caltagirone” al chilometro 28,100 in territorio del Comune di Mineo. Coinvolti un mezzo pesante e tre autovetture. Una persona a bordo di una delle macchine è rimasta ferita e trasportata in ospedale da un’ambulanza del 118. Anche il conducente del tir è stato trasportato in ospedale sotto shock. Avrebbe accusato un lieve malore a seguito dell’accaduto.

Sul posto dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Palagonia per i rilievi e la gestione della viabilità, e il personale ANAS per consentire il ripristino della normale viabilità.