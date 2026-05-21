Cultura

“Opus Dei, una storia”: ad Agrigento la presentazione del libro di Gullon

L’opera offre al lettore uno sguardo approfondito e obiettivo su una delle realtà più discusse e spesso fraintese del cattolicesimo contemporaneo

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Le Edizioni Ares di Milano presentano “Opus Dei  una storia”, un libro che ripercorre con rigore storico  e documentale le origini, lo sviluppo e il cammino spirituale dell’Opus Dei fondata da San Josemaria Escriva’. L’opera offre al lettore uno sguardo approfondito e obiettivo su una delle realtà più discusse e spesso fraintese del cattolicesimo contemporaneo, restituendone la complessità attraverso fonti primarie come  l’accesso all’archivio centrale dell’Opus Dei e un racconto puntuale.

Un contributo prezioso per chiunque voglia andare oltre i luoghi comuni e comprendere davvero l’Opus Dei: la sua missione, i suoi membri, il suo ruolo nella Chiesa Cattolica e nella società del Novecento e oltre. L’evento di presentazione si terrà in Agrigento venerdì 5 giugno alle ore 18, presso l’ex Collegio dei Padri  Filippini, in via Atenea n.300;  avremo ospite uno degli autori lo storico spagnolo di fama internazionale  Josè Luis Gonzalez Gullon, introdurrà Giuseppe Laiola e dialogheranno con l’autore: Giacomo Minio, docente universitario, Enrico Maraventano, Ph.D. Salvatore Pezzino, giornalista, Achille Contino, dirigente Libero Consorzio Comuni di Agrigento, Filippo Buscemi, direttore INAIL. A conclusione il saluto paterno di S.E. l’Arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano.

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