Agrigento, il sindaco Miccichè verso la fine del mandato: “Cinque anni non bastano” (vd)





Il sindaco Franco Miccichè si appresta alla conclusione del suo mandato da primo cittadino della città dei Templi. Tra i risultati più significativi raggiunti durante la legislatura spicca la nomina di Agrigento a Capitale Italiana della Cultura, riconoscimento che ha dato nuova visibilità alla città sia a livello nazionale che internazionale, sia dal punto di vista culturale che turistico.

Nel corso dei cinque anni di amministrazione sono stati portati avanti numerosi interventi infrastrutturali considerati strategici per la comunità. Tra questi, dice il sindaco Miccichè, la consegna della rete idrica, attesa da circa quarant’anni, l’entrata in funzione del depuratore del Villaggio, la riqualificazione del quartiere Villaseta e di Piazza Ravanusella, la stabilizzazione dei dipendenti comunali. “Tante cose sono state fatte, certo cinque anni sono pochi per un’amministrazione comunale, spero che il prossimo sindaco possa lavorare sulla scia di quello che ho iniziato io con impegno, trasparenza e massima legalità”, dichiara il sindaco Miccichè.

Guardando al futuro della città, il primo cittadino ha rivolto un invito accompagnato da un consiglio preciso: “Non badare ai social”, privilegiando invece il lavoro concreto e il rapporto diretto con i cittadini rispetto alle polemiche e alla ricerca del consenso immediato online.