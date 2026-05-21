“Educare alla Legalità, testimonianze di chi ha scelto di non voltarsi dall’altra parte”: incontro a Montevago

Il Comune di Montevago organizza per venerdì 22 maggio, alle ore 9.45, nell’auditorium della Città dei Ragazzi, l’incontro dal titolo “Educare alla Legalità – Testimonianze di chi ha scelto di non voltarsi dall’altra parte”. L’iniziativa, promossa in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Giuseppe Tomasi di Lampedusa”, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare studenti e cittadini ai valori della giustizia, della responsabilità e dell’impegno civile, attraverso le esperienze dirette di chi ogni giorno sceglie di non restare indifferente.

L’apertura dei lavori sarà affidata ai saluti istituzionali della sindaca Margherita La Rocca Ruvolo, della presidente del consiglio comunale, Antonella Migliore, dell’assessore comunale alla Cultura, Calogero Barrile, e della dirigente scolastica del “Tomasi di Lampedusa”, Gabriella Scaturro.

Seguiranno gli interventi della professoressa Antonella Di Bartolo, dirigente dell’Istituto Comprensivo “Sperone Pertini” di Palermo e autrice del libro “Domani c’è scuola”, pubblicato da Mondadori che racconterà la sua esperienza di educatrice impegnata in un contesto difficile, dove la scuola diventa presidio di legalità e speranza. Interverrà inoltre l’ispettore di Polizia Maurizio Ortolan, autore del libro “Io, sbirro a Palermo”, che offrirà una testimonianza diretta del suo percorso professionale e umano al servizio dello Stato, tra coraggio, dedizione e senso del dovere.

Durante l’iniziativa sarà possibile visitare la mostra fotografica curata da Franco Lannino, che attraverso immagini e racconti restituisce la memoria di chi ha lottato per la verità e la giustizia, trasformando la fotografia in strumento di testimonianza e impegno civile. A moderare l’incontro sarà il giornalista Giuseppe Pantano.