Polmonite acuta (e sospetto Coronavirus): muore agrigentino in Brianza

Un pensionato agrigentino è deceduto nella giornata di ieri in Lombardia a causa di una polmonite acuta e non si esclude che il tutto possa essere collegato al Coronavirus. Un’altra giornata nera in Lombardia, la Regione più colpita d’Italia.

Lo scrive il quotidiano La Sicilia nell’edizione di oggi.

Il pensionato era finito in terapia intensiva negli scorsi giorni in un ospedale della Brianza.A darne notizia il genero dell’uomo che, con tutto il resto della famiglia, è residente in Lombardia e che si trova attualmente in quarantena con tutti i congiunti.