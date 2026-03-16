Agrigento

Porta di Ponte si trasforma in un ring, donne si prendono a pugni in strada (VIDEO)

L’ingresso di via Atenea, salotto buono della città di Agrigento, si è trasformato in un ring per due donne di nazionalità sudamericana

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione



L’ingresso di via Atenea, salotto buono della città di Agrigento, si è trasformato in un ring per due donne di nazionalità sudamericana che – nel pomeriggio di sabato – si sono affrontate senza esclusioni di colpi in mezzo la strada. Una vera e propria scazzottata, per motivi del tutto sconosciuti, davanti agli occhi increduli di centinaia di passanti.

In quella giornata, infatti, vi erano tantissime persone in occasione della festa del Mandorlo in fiore. La scena è stata immortalata con uno smartphone e il video è diventato subito virale sui social. Provvidenziale l’intervento di un agente della polizia locale che ha separato le due donne e riportato la calma. 

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