Cultura

Tre Minuti, la scuola incontra il racconto: studenti protagonisti del progetto di Andrea Cirino

Un percorso che unisce letteratura, formazione e confronto diretto con i giovani

Pubblicato 54 minuti fa
Da Redazione

Un percorso che unisce letteratura, formazione e confronto diretto con i giovani. Prosegue con grande partecipazione il progetto “Tre Minuti”, tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Cirino, promosso con il patrocinio del Provveditorato agli Studi di Agrigento e realizzato con il coinvolgimento di diversi istituti scolastici della provincia.

Dopo l’avvio delle attività, nella giornata di ieri, 20 marzo, si è svolto un significativo incontro presso il Consorzio Universitario di Agrigento, che ha visto protagonisti gli studenti del Liceo Classico e Musicale Empedocle.

«Abbiamo avuto un importante momento di confronto – sottolinea Andrea Cirino – e desideriamo ringraziare la dirigente scolastica Marika Helga Gatto, il professore Angelo Agrò e la docente Valentina Piscopo per la collaborazione e l’accoglienza».

All’incontro sono intervenuti don Giuseppe PontilloSalvatore Pezzino e Giovanni Volpe, che hanno offerto agli studenti riflessioni profonde e stimoli concreti, contribuendo a rendere il dialogo ancora più coinvolgente e attuale.

Il progetto “Tre Minuti” prosegue ora il suo percorso nei prossimi giorni, ampliando il coinvolgimento degli studenti del territorio: 31 marzo: incontro con gli studenti dell’Istituto Nicolò Gallo, 8 aprile: appuntamenti con diversi istituti di Canicattì. A seguire: Istituto M.L. King di Favara e Istituto G.B. Odierna di Palma di Montechiaro.

Il cammino si concluderà nel mese di maggio, con la premiazione finale, momento conclusivo di un progetto che punta a valorizzare il pensiero critico, la capacità di espressione e il dialogo tra generazioni. Un’iniziativa che conferma il valore della collaborazione tra scuola e territorio, mettendo al centro i giovani e il loro modo di interpretare il presente attraverso la forza delle storie.

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