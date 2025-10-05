Apertura

Porto Empedocle, autopsia per uomo trovato morto sotto un furgone: il mistero resta

Il corpo è stato scoperto in una strada chiusa al traffico, ma ancora percorsa da alcuni automobilisti

Pubblicato 26 minuti fa
Da Redazione

Sarà l’autopsia, già disposta dalla Procura, a chiarire le cause della morte di Alfonso Spalma, 40 anni, cameriere di Porto Empedocle trovato senza vita ieri sera sotto un furgone in contrada Inficherna, nel rione Le Cannelle. Il corpo è stato scoperto in una strada chiusa al traffico, ma ancora percorsa da alcuni automobilisti, poi posta sotto sequestro per consentire gli accertamenti.

I Carabinieri, intervenuti insieme ai sanitari del 118 e ai Vigili del fuoco, hanno escluso, secondo una prima analisi, segni di violenza e la presenza di ferite da arma da fuoco, smentendo le prime ipotesi circolate. Resta tuttavia da chiarire la dinamica dell’accaduto. Gli esiti dell’autopsia saranno decisivi per definire la causa del decesso.

