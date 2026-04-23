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Provoca incidente in cui rimane ferito minorenne e scappa, denunciato licatese

A finire nei guai un 50enne di Licata. In casa aveva anche 60 grammi di marijuana

Pubblicato 34 minuti fa
Da Redazione

Provoca un incidente in cui rimane ferito un minorenne ma, piuttosto che prestare soccorso e fermarsi, scappa. Un cinquantenne di Licata è stato rintracciato e denunciato dai carabinieri per lesioni personali stradali e detenzione ai fini di spaccio di droga. Nei suoi confronti è scattata anche la sospensione della patente. Il fatto è avvenuto in via Campobello.

L’uomo, alla guida della sua auto, non avrebbe rispettato la segnaletica investendo un 17enne a bordo di uno scooter. Nonostante il botto ha tirato dritto facendo perdere le sue tracce. Il giovane è stato trasferito in ospedale. Il conducente dell’auto è stato rintracciato dopo un paio di ore dai carabinieri che hanno anche eseguito una perquisizione domiciliare. In casa sono stati rinvenuti circa 60 grammi di marijuana. 

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