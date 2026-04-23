Provoca incidente in cui rimane ferito minorenne e scappa, denunciato licatese

Provoca un incidente in cui rimane ferito un minorenne ma, piuttosto che prestare soccorso e fermarsi, scappa. Un cinquantenne di Licata è stato rintracciato e denunciato dai carabinieri per lesioni personali stradali e detenzione ai fini di spaccio di droga. Nei suoi confronti è scattata anche la sospensione della patente. Il fatto è avvenuto in via Campobello.

L’uomo, alla guida della sua auto, non avrebbe rispettato la segnaletica investendo un 17enne a bordo di uno scooter. Nonostante il botto ha tirato dritto facendo perdere le sue tracce. Il giovane è stato trasferito in ospedale. Il conducente dell’auto è stato rintracciato dopo un paio di ore dai carabinieri che hanno anche eseguito una perquisizione domiciliare. In casa sono stati rinvenuti circa 60 grammi di marijuana.