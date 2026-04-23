I ladri gli “ripuliscono” casa mentre è a cena fuori, rubati soldi e gioielli 

Ladri ancora una volta in azione a Canicattì. Ignoti malviventi, dopo aver forzato una finestra, sono riusciti ad entrare nell’abitazione di un dipendente di un supermercato e rubare soldi e gioielli. Il furto è avvenuto nei pressi di piazza Macaluso nella serata di sabato.

A fare la scoperta è stato il proprietario di casa che, mentre i balordi gli svaligiavano l’appartamento, si trovava a cena fuori. All’uomo non è rimasto altro che chiamare le forze dell’ordine e denunciare l’accaduto. Sulla vicenda indagano i poliziotti del locale commissariato. Il bottino ammonterebbe a diverse migliaia di euro. Negli scorsi giorni i ladri avevano fatto “visita” in un’abitazione di proprietà di un parrucchiere di Canicattì portando via soldi e monili d’oro per un valore di oltre 10 mila euro.