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I ladri gli “ripuliscono” casa mentre è a cena fuori, rubati soldi e gioielli 

Ancora un furto in abitazione a Canicattì. I ladri sono riusciti ad entrare in casa di un dipendente di un supermercato e rubare soldi e preziosi

Pubblicato 30 minuti fa
Da Redazione

Ladri ancora una volta in azione a Canicattì. Ignoti malviventi, dopo aver forzato una finestra, sono riusciti ad entrare nell’abitazione di un dipendente di un supermercato e rubare soldi e gioielli. Il furto è avvenuto nei pressi di piazza Macaluso nella serata di sabato.

A fare la scoperta è stato il proprietario di casa che, mentre i balordi gli svaligiavano l’appartamento, si trovava a cena fuori. All’uomo non è rimasto altro che chiamare le forze dell’ordine e denunciare l’accaduto. Sulla vicenda indagano i poliziotti del locale commissariato. Il bottino ammonterebbe a diverse migliaia di euro. Negli scorsi giorni i ladri avevano fatto “visita” in un’abitazione di proprietà di un parrucchiere di Canicattì portando via soldi e monili d’oro per un valore di oltre 10 mila euro. 

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